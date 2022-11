Verlängert Youssoufa Moukoko an seinem Geburtstag heute beim BVB?

Youssoufa Moukoko feiert am Sonntag seine Volljährigkeit. Im Kreise der DFB-Elf erhält der Stürmer in Katar eine Torte, aber wann beschenkt er sich mit einem neuen Vertrag bei Borussia Dortmund?

Das kann Youssoufa Moukoko am Sonntag von sich behaupten. Der BVB-Teenie wird im „Zulal Wellness Resort“ in Al-Ruwais im Kreise der deutschen Nationalmannschaft seine Volljährigkeit feiern.

Moukoko erhält Geburtstagstorte

Keeper Manuel Neuer, der doppelt so alt wie Moukoko ist, erzählte eine Anekdote aus alten Zeiten: „Bei meinem 18. Geburtstag waren wir in Gelsenkirchen-Buer mit Freunden zum Kegeln.“ Dann wandte sich Neuer an Moukoko: „Du musst mir deine Wünsche nur mitteilen und dann gucken wir, was wir hinbekommen.“