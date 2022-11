"Wetten, dass..?": Gottschalk patzt bei Giulia Gwinn! Falscher Vorname für DFB-Star

Die Nationalspielerinnen Giulia Gwinn und Alexandra Popp sind am Samstagabend zu Gast bei „Wetten, dass?“. Dabei unterläuft Moderator Thomas Gottschalk ein doppelter Fauxpas.

Die Fußball-Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn tauschten am Samstagabend die Umkleidekabine gegen das Wettsofa. Beide waren zu Gast in der ZDF -Kultshow „Wetten, dass..?“ und nahmen neben anderen prominenten Persönlichkeiten wie den Schauspielern John Malkovich und Veronica Ferres Platz.

Dabei unterliefen Moderator Thomas Gottschalk allerdings gleich mehrere Patzer. Der 72-Jährige hatte offenbar Schwierigkeiten mit dem Namen der Spielerin des FC Bayern München. So begrüßte er die Vize-Europameisterinnen als „Alexandra Popp und vom FC Bayern München, die Lokalmatadorin aus Friedrichshafen, Giuliana Gwinn! Herzlich willkommen.“

Gottschalk nennt Giulia Gwinn „Giuliana“

Dem Entertainer schien sein Fauxpas anfangs überhaupt nicht aufgefallen zu sein. Denn er sprach die 23-Jährige, die sich aktuell von einem Kreuzbandriss erholt, wenig später erneut mit falschem Vornamen an. Er fragte: „Giuliana, du bist hier um die Ecke geboren. Ist das für dich eine Art Heimspiel, hier in Friedrichshafen in der Halle zu sitzen?“