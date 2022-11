AEW: WWE-Rivale verpflichtet nächstes hochkarätiges Juwel

Konosuke Takeshita schließt sich AEW fest an © AEW

WWE-Rivale AEW nimmt das nächste Ausnahmetalent unter Vertrag: Der Japaner Konosuke Takeshita bindet sich fest an die Liga.

Kurz nach dem Mexikaner Bandido hat WWE-Rivale All Elite Wrestling das nächste internationale Top-Talent unter Vertrag genommen.

Am Tag des Pay Per Views Tony Khan verkündete Ligachef Tony Khan via Twitter die Verpflichtung des japanischen Juwels Konosuke Takeshita. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)