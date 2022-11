NHL: Stützles Senators mit klarer Heimniederlage

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle kassiert mit den Ottawa Senators in der NHL die elfte Niederlage im 17. Saisonspiel.

Gegen die New Jersey Devils unterlag das Team aus Kanadas Hauptstadt am Samstagabend 1:5. Der 20 Jahre alte Stützle blieb ohne Scorerpunkt, das war ihm in den sieben Spielen zuvor nur einmal passiert.