Formel 1: Rührende Alonso-Geste für Vettel in Abu Dhabi!

Fernando Alonso kündigt an, Sebastian Vettel beim Saisonfinale in Abu Dhabi zu Beginn des Rennens beschützen zu wollen. Auch mit dem Helm-Design in deutschen Farben ehrt er den Aston-Martin-Piloten.

Alonso will nämlich dafür sorgen, dass niemand Vettel aus dem Rennen nimmt: „Ich denke, dass er morgen als Neunter startet und ich als Zehnter - also werde ich mich am Start und in der ersten Runde um ihn kümmern.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)