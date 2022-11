PSG: Neymar spricht über Zoff mit Mbappé - Franzose hat "viel zu lernen"

Bei Paris Saint-Germain spielen Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé in einem Team. Bei der Weltmeisterschaft treten sie als Konkurrenten auf. Laut den Aussagen des Brasilianers ist das aber kein Problem.

Im Interview mit The Telegraph ist davon beim Brasilianer aber wenig zu merken. Grundsätzlich würden sie nicht viel über das bevorstehende Turnier in Katar sprechen, erzählte der 30-Jährige auf die Konkurrenz des PSG-Trios in Katar angesprochen. „Aber manchmal scherzen wir darüber, dass wir uns im Finale über den Weg laufen werden.“