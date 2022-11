WM 2022: Mesut Özil traut DFB-Team Großes zu - "Deutschland ist eine Turniermannschaft"

„Deutschland ist eine Turniermannschaft“

Rüdiger „einer der besten Verteidiger der Welt“

Die Konkurrenz für das DFB-Team sei in Katar aber groß. „Es gibt einige Mannschaften, die aktuell in guter Verfassung sind: Ich denke da an Brasilien mit seinen hervorragenden Offensivspielern, aber auch an Frankreich, das einen tollen Kader hat, Argentinien oder England“, nennt Özil seine weiteren Favoriten auf den Titelgewinn.