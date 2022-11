Bei "Wetten, dass...": Alexander Zverev vermeldet Corona-Schock

Alexander Zverev muss seinen Auftritt bei „Wetten, dass...“ absagen. Er ist an Corona erkrankt.

Der 25-Jährige ist an Corona erkrankt, wie er in der ZDF -Sendung „Wetten, dass...“ mitteilte. Der gebürtige Hamburger war eigentlich als Gast für die Show eingeplant gewesen, musste nun jedoch kurzfristig aufgrund der Infektion absagen.

„Ich wäre heute liebend gerne mit euch in Friedrichshafen, aber leider leben wir noch in einer Zeit, wo Corona existiert. Ich bin leider vor ein paar Tagen positiv getestet worden, deswegen kann ich dieses Jahr leider nicht live mit dabei sein“, erklärte Zverev in einer Videobotschaft.