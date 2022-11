Messi und Ronaldo machen gemeinsame Sache: Das steckt dahinter

Unzählige Male standen sich beide Weltstars in Duellen gegenüber, meist in Form des Clásicos zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

All die Jahre trieben sich die beiden Aushängeschilder gegenseitig zu Höchstleistungen an und sorgten dafür, dass der jeweils andere seine Ansprüche erhöhte. Doch nun ließen sie ihre Rivalität ruhen - um gemeinsam für eine der bekanntesten Luxusmarken der Welt zu werben.

Wie beide Superstars in den sozialen Netzwerken bekanntgaben, sind sie Teil einer neuen Werbekampagne der Weltmarke „Louis Vuitton“. Sowohl Messi als auch Ronaldo posteten einen Tag vor Beginn der Fußball-WM in Katar ein Foto, welches die beiden Superstars beim Schachspiel auf einem gebrandeten Koffer der Marke zeigt.

Ronaldo schwärmt von Messi

„Messi ist magisch. Er ist ein Typ, den ich wirklich respektiere, so wie er immer über mich spricht. Sogar seine Frau oder meine Frau, meine Freundin, respektieren ihn immer, und sie kommen aus Argentinien. Was ich über Messi sagen will? Ein guter Kerl, der alles für den Fußball tut“, lobte Ronaldo den Argentinier in seinem aufsehenerregenden Interview mit dem englischen Moderator Piers Morgan.