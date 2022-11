Formel 1 in Abu Dhabi: "Müssen Mick mitziehen" - Schumacher kontert Steiner-Aussage mit starkem Qualifying

Verwechslungsgefahr beim Formel-1-Finale ( Sonntag ab 14 Uhr das Saisonfinale im LIVETICKER ): Gleich drei Sebastian Vettels sind am Wochenende in Abu Dhabi augenscheinlich auf der Strecke unterwegs und sorgen bei den Zuschauern auf den Tribünen und vor dem TV-Schirm für verwunderte Blicke.

Im Fall von Landsmann Schumacher scheint das Glück zu bringen, denn in Sachen Leistung ist der Haas-Fahrer am Samstag ebenfalls nicht von den beiden mehrmaligen Weltmeistern zu unterschieden: Schumi Jr. rast im Qualifying auf dem Yas Marina Circuit auf den starken 13. Platz .

Schumacher hängt Magnussen in Abu Dhabi ab

Weil Daniel Ricciardo als Hypothek aus Brasilien noch eine Rückversetzung um drei Startplätze mitbringt, geht es für Schumacher in der Startaufstellung am Sonntag sogar auf die zwölfte Position nach vorne.

Während Teamkollege Kevin Magnussen als 16. am Samstag bereits früh ausscheidet, schafft Schumacher als Elfter locker den Sprung in die nächste Runde. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Steiner lobt Mick Schumacher nach Qualifying

Schumacher selbst freut sich nach dem Zeittraining: „Q1 sah nicht so schlecht aus und auch Q2 war okay. Wir hatten das Gefühl, dass wir in einer ganz guten Position sind und es waren am Ende weniger als zwei Zehntel, die zu Q3 gefehlt haben. Sehr überraschend, dass wir so nah dran waren.“