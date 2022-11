HBL: Kiel gewinnt Topspiel gegen Magdeburg

Die 6600 Fans in Magdeburg sahen ein schnelles und torreiches Spiel auf hohem Niveau, in dem sich keine der Mannschaften zu Beginn klar absetzen konnte. Beide Teams sorgten in der Anfangsphase mit spektakulären Abschlüssen für Highlights. Kiel machte in der ersten Halbzeit kaum Fehler, kurz vor der Pause zog das Team von Trainer Filip Jicha auf drei Tore davon und nahm diesen Vorsprung mit in die Halbzeit.