Ekel-Angriff auf Aue-Fans! Fischkadaver und Buttersäure

In der Nacht vor dem Achtelfinale des Landespokals verteilten die Täter Fischkadaver und Buttersäure im Gästeblock des Stadion Müllerwiese, der von der Feuerwehr mit 5.000 Litern Wasser bereinigt werden mussten. Anschließend wurde der gesamte Block desinfiziert.

Volkmar Beier, Vizepräsident Spielbetrieb des Sächsischen Fußballverbandes, sagte dem MDR: „Der Heimverein hat am Vormittag schnell und verantwortungsvoll reagiert. In der gemeinsamen Absprache aller Spieltagsbeteiligten gegen 12.30 Uhr wurde entschieden, das Spiel wie geplant durchzuführen. Ein Dank geht auch an Aue für das kooperative Handeln.“