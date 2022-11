Amnesty: Ruf nach Menschenrechten "ist kein Kulturkrieg"

Amnesty International greift Gianni Infantino für dessen umstrittene Verteidigungsrede im Sinne des WM-Gastgebers Katar scharf an.

Amnesty International hat den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino für dessen umstrittene Verteidigungsrede im Sinne des WM-Gastgebers Katar scharf angegriffen. „Dadurch, dass er legitime Kritik an Menschenrechtsverletzungen beiseite wischt, würdigt er den enormen Preis herab, den Arbeitsmigranten gezahlt haben, um sein Flaggschiff-Projekt möglich zu machen“, sagte Sprecher Steve Cockburn am Samstag.

Infantino hatte Kritik an der WM in einem langen Monolog zurückgewiesen und den Medien Scheinheiligkeit vorgeworfen. „Diese einseitige Moralpredigt ist reine Heuchelei“, sagte der 52-Jährige auf einer Pressekonferenz in Doha.