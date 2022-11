Schiedsrichter Siebert muss auf WM-Einsatz warten

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert und sein Team müssen sich vor ihrem ersten Einsatz bei der Fußball-WM in Katar gedulden.

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) und sein Team müssen sich vor ihrem ersten Einsatz bei der Fußball-WM in Katar gedulden. Siebert wurde bei der Ansetzung des Weltverbandes FIFA für die drei Spiele am Montag wie schon bei der Besetzung des Eröffnungsspiels am Sonntag nicht berücksichtigt.