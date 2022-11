DFB-Stars trainieren mit Frauen aus Katar

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert am Sonntag in Al-Shamal mit 20 Fußballerinnen aus Katar eine kleine Übungseinheit.

Die deutsche Nationalmannschaft wird am Sonntag in Al-Shamal mit 20 Fußballerinnen aus Katar eine kleine Übungseinheit absolvieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Ziel der gemeinsamen Aktion mit dem Weltverband FIFA im Rahmen der „Community Events“, bei denen alle bei der WM startenden Nationen mitmachen, sei die Förderung der Teilhabe von Frauen im Fußball und deren Selbstermächtigung, teilte der DFB mit. (NEWS: Alles zur WM in Katar)

Die Stiftung der Nationalmannschaft hatte schon vor drei Wochen ein Projekt des DFB in Doha zur Stärkung und Förderung von Frauen im Fußball unterstützt. Die Ausrichtung der Weltmeisterschaft solle zu nachhaltigen Fortschritten im Gastgeberland führen, in dem Frauenrechte eingeschränkt seien, hieß es in der Mitteilung des Verbandes.