Klinsmannn: „Die Gefahr ist, wenn du Zweiter wirst“

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar „auf jeden Fall“ das Halbfinale zu. „Die Gefahr ist natürlich da, wenn du Zweiter wirst, dass du im Viertelfinale auf Brasilien triffst. Dann wird es schwer. Aber da musst du positiv sein“, sagte Klinsmann am Samstag in Doha auf SID-Anfrage.