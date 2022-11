Regionalliga Bayern: Spielabbruch! Skandalöse Szenen bei Türkgücü München gegen FC Bayern

In der Regionalliga Bayern ereignen sich bei Türkgücü München gegen den FC Bayern skandalöse Szenen. Die Polizei schreitet ein, die Partie wird abgebrochen.

Die Partie im Sportpark in Heimstetten wurde bereits in der 2. Minute unterbrochen. Auslöser war ein offenbar nicht genehmigtes Plakat im Gäste-Block vom Bayern Fanclub Kurdistan.

Während uniformierte und behelmte Beamte die Szenerie betraten, schickte der Schiedsrichter die beiden Teams in die Kabine.

Wenige Minuten später kehrten die Mannschaften aufs Spielfeld zurück, doch an ein Weiterspielen war nicht zu denken.

Vielmehr eskalierte die Situation, so dass die Teams erneut in den Kabinen verschwanden, während die Polizei das Plakat offenbar mit Einsatz von Tränengas an sich nahm.