Bundesliga: Stuttgarter-Legende Hansi Müller macht sich "große Sorgen um den VfB“ und spricht über möglichen neuen Trainer

Die Entwicklung des VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren ist für viele Fans besorgniserregend. Auch VfB-Legende Hansi Müller macht sich Sorgen um seinen Ausbildungsverein.

Der VfB Stuttgart hat sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison glücklich auf den Relegationsplatz gerettet. In dieser Saison sollte bei den Schwaben alles besser werden, doch der VfB startete denkbar schlecht. Nach neun Spielen und drei Niederlagen in Serie musste sich Anfang Oktober Cheftrainer Pellegrino Mattarazzo verabschieden.