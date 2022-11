Sargeant macht Schritt Richtung letztes Formel-1-Cockpit

Der US-Amerikaner Logan Sargeant macht einen weiteren Schritt in Richtung Formel 1. Versprochen ist ihm das Cockpit bei Williams.

Der US-Amerikaner Logan Sargeant hat einen weiteren Schritt in Richtung Formel 1 gemacht - und die Resthoffnungen von Mick Schumacher damit weiter verringert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der 21-Jährige belegte im Formel-2-Sprintrennen in Abu Dhabi den sechsten Platz und geht als Meisterschaftsdritter in den letzten Saisonlauf am Sonntag (10.00 Uhr/MEZ).