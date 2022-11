DFB-Pokal der Frauen: Frankfurt scheitert überraschend

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben überraschend das Viertelfinale des DFB-Pokals verpasst. Der Bundesliga-Zweite verlor das Achtelfinale beim Zweitligisten RB Leipzig mit 1:2 (1:0). Es ist der zweite Rückschlag für die Eintracht in dieser Saison. Die Frankfurterinnen waren im August in der Qualifikation für die Champions League an Ajax Amsterdam gescheitert.