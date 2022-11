Anzeige

Valorant Gamechangers: Finalgegnerinnen für G2 gesucht Valorant: Gamechangers Top 4

Jasmine "Jazzyk1ns" Manankill und CLoud9 White stehen im Halbfinale der Gamechangers © Valorant Champions Tour via Twitter

Julian Spies

Ohne eine einzige Entscheidungskarte endeten die Freitagsspiele auf dem Frauen-Major in der deutschen Hauptstadt. Eines der beiden EMEA-Teams musste sich leider heute aus dem Wettkampf verabschieden.

Vor ausverkauftem Haus startete der Wettkampf am vierten Tag des Events bereits in den Mittagsstunden. Aufgrund der deutschen Jugendschutzgesetze musste Riot kurzfristig noch mal am Zeitplan schrauben, da sich in manchen Mannschaften auch nicht volljährige Spielerinnen befinden.

Shopify vernichtet Thailands Titelhoffnungen

Im Aufeinandertreffen zwischen Shopify Rebellion GC (NA) und dem thailändischen Roster X10 Sapphire verpassten die Spielerinnen aus der APAC-Region die große Sensation um Haaresbreite. In einem verbitterten Hin und Her auf Haven konnten die Amerikanerinnen erst in der Overtime den Sieg klarmachen (16-14).

Vor dem Seitenwechsel war der Außenseiter noch 3-9 in Führung. Erika „KP“ Lytle und ihre Mitstreiter behielten jedoch die Nerven und spielten eine starke Angriffsrunde. In der Overtime rissen sie das Ruder dann endgültig herum und sicherten sich den ersten Punkt der Serie. Mit der gewählten Karte von Rebellion konnte X10 im zweiten Spiel leider wenig anfangen. Mit einem 13-6 auf Pearl beseitigte das Roster letzte Zweifel.

Pornlapat „BabyTZ“ Wittayanan (X10 Sapphire): „Der große Unterschied zwischen diesem Event und einem Wettkampf online war für uns der Druck, unter dem man spielt, wenn Zuschauer live in der Arena zuschauen.“

Cloud9 revanchieren sich bei Europa

Vorbei der Traum vom Sieg bei den ersten Game Changers Champions. Vivian „roxi“ Schilling und Guild X haben heute mit Cloud9 White ihren Endgegner gefunden. In einer sehr einseitigen Partie gewann das Quintett von Teammanagerin Ysabel „Noukky“ Müller deutlich mit 13-3 (Fracture) und 13-5 (Haven). Somit beendet Roxi als einzige deutsche Teilnehmerin das Turnier auf einem geteilten fünften Platz.

G2 sichert sich Platz im großen Finale

Nach dem Sieg über Cloud9 White am Dienstag traf das zweite europäische Team am Freitagabend auf Team Liquid Brazil. Im letzten Spiel der Upper Bracket wurde die Vertretung der in Berlin ansässigen Organisation lautstark von den angereisten Fans angefeuert. Dieser Heimvorteil könnte für G2 der entscheidende Faktor in einem sehr ausgeglichenen MatchUp gewesen sein. Mit 14-12 (Ascent) und 13-10 (Breeze) zog das Team um ca. 20 Uhr Ortszeit nach einem wahrhaftigen Arbeitssieg als erstes Team in das Endspiel ein.

