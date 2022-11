Valorant Gamechangers Berlin: Guild X lebt!

Skye Ultimate kostet Shopify die Upper Bracket

So konnte Paula „ bstrdd “ Naguil die Runde gewinnen. Dieser Moment bedeutete für das nordamerikanische Team den Anfang vom Ende. Nachdem die Brasilianerinnen Bind in der Overtime mit 14-12 gewinnen konnten, siegten sie auch auf der anschließenden Karte Icebox mit 13-7. Im Upper Bracket Final trifft Liquid Brazil heute auf G2 Gozen.

KRÜ verliert gegen X10 Sapphire

In der zweiten Partie des dritten Wettkampftags zeigte das Team aus Thailand den Konkurrenten aus der LATAM-Region, was wahre Verbissenheit bedeutet. Nachdem Breeze mit 13-9 an KRÜ Fem gegangen war, kämpfte sich Sapphire auf Haven mit 13-6 zurück in die Serie. Fracture besiegelte mit einem finalen Schlag das Schicksal der Chileninnen. Mit einem 13-7 schickte der thailändische Roster die erste Mannschaft von der Bühne auf die Tribüne.