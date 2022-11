WM schauen oder nicht? Politiker laut Befragung uneins

Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch findet die Debatte um die WM in Katar in Deutschland "heuchlerisch". "Was können eigentlich die Spieler dafür, dass die WM dort stattfindet?, betonte er, der bei Spielen von Zweitligist Hansa Rostock im Stadion zu finden ist: "Erst sorgt Europa dafür, dass Katar die WM bekommt, der Wirtschaftsminister verbeugt sich unlängst in Katar, so tief es geht, und dann 'schaut nicht die WM in Katar'?" Die Zustände im Emirat am Persischen Golf seien unerträglich, die Heuchelei einiger aber auch, so Bartsch.