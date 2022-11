FIFA mit eigenen Kampagnen: Diskussion um Kapitänsbinden

Die Diskussionen um Botschaften auf den Kapitänsbinden bei der Fußball-WM in Katar erhalten kurz vor dem Turnierstart neue Nahrung. Der Weltverband FIFA teilte am Samstag mit, dass er in Kooperation mit Organisationen der Vereinten Nationen eigene Kampagnen an den jeweiligen Spieltagen starten werde, die die Teams zur Schau tragen können.