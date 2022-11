Mick Schumacher auch bei Förderer Ferrari ohne Zukunft? Das sagt der Teamchef

„Wir glauben, dass er ein toller Fahrer ist. Aber wir können ihm im Moment kein Cockpit anbieten“, sagte Binotto am Samstag vor dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi: „Was ist das Beste für ihn? Wir sind komplett offen.“

Dessen Teamchef Toto Wolff unterstrich auch am Samstag sein Interesse an Schumacher: „Mick ist ein intelligenter, gut erzogener junger Mann, der in den Juniorserien sehr erfolgreich war. Ich denke, zwischen uns würde es passen. Aber es wurde noch nichts unterschrieben. Wir sind auch nicht in der Nähe davon.“