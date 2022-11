WM 2022: Pressekonferenz des DFB-Teams aus Katar mit Neuer, Moukoko und Bierhoff

Bei Ankunft gefeiert: DFB-Stars in Unterkunft angekommen

Nach zwei freien Tagen in Katar absolvierte die DFB-Elf heute ihr erstes Training in Katar. Bei der Pressekonferenz liefern Manuel Neuer, Youssoufa Moukoko und Oliver Bierhoff erste Eindrücke.

Seit Donnerstag befindet sich die deutsche Nationalmannschaft in Katar in ihrem WM-Quartier „Zulal Wellness Resort“.

Gute Nachrichten gab es derweil bei Antonio Rüdiger und Thomas Müller: Beide Nationalspieler konnten am Training des DFB-Teams teilnehmen, scheinen nach ihren Verletzungen wieder voll durchzustarten. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

+++ Neuer über gefährlichsten japanischen Spieler +++

+++ Neuer über Erfolgsrezept +++

+++ Moukoko: Vertragsverlängerung beim BVB? +++

Ich habe mit Hansi Flick gar nicht drüber gesprochen. Wir sind hier bei der Nationalmannschaft und nicht beim BVB. Ich fühle mich wohl in Dortmund, der Trainer vertraut mir. Wir werden sehen, wie ich mich entscheiden werde.

+++ Moukoko über seinen Pfostentreffer gegen Oman +++

+++ Neuer über seine Vorkehrungen nach seinem Hautkrebs +++

+++ Neuer über kurze Vorbereitungszeit +++

Es ist was anderes, es sind besondere Umstände, da die Vorbereitungszeit recht kurz ist. Aber man kann nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen, da alle das gleiche Probleme haben.

+++ Moukoko über seine Ziele +++

Ein Stürmer ist dafür da, um Tore zu schießen. Der Trainer glaubt an mich. Ich will der Mannschaft so gut helfen, wie ich kann.