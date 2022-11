Brisante Verhaftung: NFL droht Teams mit deutlichen Worten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten die Titans einen wichtigen 27:17-Erfolg bei den Green Bay Packers geholt, Stunden nach Spielende wurde Downing auf der Heimfahrt vom Flughafen wegen Trunkenheit am Steuer und Geschwindigkeitsüberschreitung verhaftet. Laut Polizeibericht seien „offensichtliche Anzeichen eines Rauschmittels“ festgestellt worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Chefcoach kritisiert Downing

NFL setzt Teams unter Druck

Zu bedenken ist: Die NFL verfolgt eine strikte Anti-Alkohol-Politik, verbietet den Konsum in der Kabine, an Spiel- und Trainingsstätten und auch in Teambussen und -fliegern. Eine entsprechende Erinnerung wurde laut Medienberichten von der Liga nochmal an alle Teams versandt - mit der Drohung: „Verletzungen dieser wichtigen Regel werden wir sehr ernst nehmen und in signifikantem Maß sanktionieren.“