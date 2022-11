FIFA: Groteske Aussagen! Infantino liefert Skandal-PK ab

FIFA-Präsident Gianni Infantino weist die Kritik an der WM in Katar auf einer bizarren Pressekonferenz scharf zurück und wirft seinerseits den Medien Scheinheiligkeit vor.

Was für Aussagen!

