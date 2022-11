Anzeige

WWE-Rivale AEW engagiert eine Wrestling-Ikone WWE-Rivale AEW engagiert Ikone

Tony Khan hat Legende Jun Akiyama für ein Match bei AEW engagiert © AEW

Martin Hoffmann

Eine lebende und auch auf WWE einflussreiche Wrestling-Legende gibt sich bei AEW die Ehre: Das Gastspiel von Jun Akiyama erfüllt seinem Gegner einen Lebenstraum.

Es ist ein Match, das auch an vielen Fans des WWE-Rivalen AEW vorbeigehen wird - aber es ist ein kleines Kapitel Wrestling-Geschichte. Und die Erfüllung eines Lebenstraums.

Die japanische Legende Jun Akiyama, in der Szene als Gottheit verehrt, wird in der Nacht zum Sonntag ein kurzfristig angesetztes Match vor dem Pay Per View Full Gear bestreiten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

Er trifft bei der Preshow Zero Hour - über die Streaming-Plattform Fite auch für deutsche Fans kostenfrei empfangbar - auf Eddie Kingston.

Das Match wurde bei der TV-Show Rampage mit einem Tag Team Match eingeleitet, in dem Akiyama zusammen mit Youngster Konusuke Takeshita Kingston und Ortiz besiegte. Ligaboss Tony Khan setzte danach den Kampf Akiyama vs. Kingston offiziell an - und erfüllte dem Phänomen Kingston damit einen seit Jahrzehnten gehegten Herzenswunsch.

CM-Punk-Hammer bei WWE? „Sehe es immer deutlicher vor mir“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Jun Akiyama beeinflusste auch WWE-Topstars

Wem der Name Akiyama nichts sagt: Der 53-Jährige gehört zu der goldenen, auf das moderne Wrestling enorm einflussreichen Generation japanischer Stars, die in den Neunzigern die Liga AJPW prägten - angeführt von Kenta Kobashi und dem 2009 bei einem tragischen Ringunfall ums Leben gekommenen Mitsuharu Misawa.

Akiyama gehörte nicht offiziell zu den revolutionären „Four Pillars of Heaven“ (Misawa, Kobashi, Toshiaki Kawada, Akira Taue), ist mit ihnen aber eng verbunden: Er war Tag-Team-Partner von Misawa und Kobashi, bestritt mit und gegen sie zahlreiche Klassiker, wurde mit zahlreichen Awards und Titeln dekoriert: Er hielt zweimal die traditionsreiche Triple Crown von All Japan, war dreimal World Champion der von Misawa gegründeten Liga NOAH. (HINTERGRUND: Das unwürdige Karriere-Ende der Ikone Kenta Kobashi)

Bleibenden Einfluss weit über Japan hinaus übte Akiyama als innovativer Ringhandwerker aus: Er erfand den T-Bone Suplex - den „Bexploder“ von Becky Lynch - und die Blue Thunder Bomb, die unter anderem John Cena und Sami Zayn kopierten bzw. variierten.

Akiyama, der auch hinter den Kulissen diverse tragende Rollen spielte, ist bis heute aktiv - aktuell für die kleinere Liga DDT. Das AEW-Gastspiel kam zustande, als er von einem Interview hörte, in dem der von Misawa und Co. generell stark beeinflusste Kingston erklärte, wie sehr er Akiyama verehrt und wie viel ihm ein Match gegen ihn bedeuten würde. Akiyama kontaktierte Khan, der es dann einfädelte.

Anzeige

AEW erfreute Japan-Fans schon mehrfach

AEW hat Fans des japanischen Wrestling in diesem Jahr schon mehrfach erfreut: Neben dem Pay Per View Forbidden Door, organisiert mit der Liga NJPW, gab es auch Gastspiele der auf Abschiedstournee befindlichen Ikone The Great Muta (und eine Reunion mit Sting) und dem in ähnlich hohem Rang stehenden „The Wrestler“ Katsuyori Shibata. Shibata bestritt bei AEW sogar sein erstes vollwertiges Match nach dem folgenschweren Hirnblutungs-Drama 2017.

Auch Shibata war proaktiv auf Khan zugekommen und wünschte sich für sein Comeback zwei Matches: gegen Bryan Danielson und den wegen seines skurrilen Charakters als Wrestler oft unterschätzen Orange Cassidy.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Letzteres Duell gab es vor einigen Wochen bei Rampage, als Gastkommentator fungierte die mit Khan befreundete Box-Legende Mike Tyson.

Wissenswertes zum Thema Wrestling: