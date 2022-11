WM 2022: "Hoeneß transportiert Unsinn" - Rettig kritisiert jüngste Katar-Aussagen

Überraschungsanruf beim DOPA: So kochte Hoeneß wegen Rettig

Der Streit zwischen den Fußall-Funktionären Andreas Rettig und Uli Hoeneß geht in die nächste Runde. Dabei nimmt Rettig kein Blatt vor den Mund: Hoeneß rede „Unsinn“.

„Den Unsinn, den Herr Hoeneß in Sachen Frauenfußball transportiert, ist ja erkennbar und nachweisbar Sportswashing“, sagte Rettig im Interview mit dem „FC Fair Play“.

Fehde begann im Doppelpass

„Zu glauben, die Frauen des FC Bayern fliegen dorthin und schon nimmt die Entwicklung des Frauenfußballs in Katar rasant Fahrt auf, ist falsch“, ergänzte Rettig. „Es gibt eigentlich keine am Spielbetrieb teilnehmende Frauennationalmannschaft. Die sind gar nicht mehr in der FIFA-Weltrangliste gelistet, weil die gar keine Spiele machen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)