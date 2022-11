WM 2022 Katar: DFB-Sorgen um Füllkrug - Müller und Rüdiger wieder dabei

Füllkrug in die Startelf? "Momentum sollte man nutzen"

Das DFB-Team absolviert sein erstes Training nach der Ankunft in Katar. Thomas Müller und Antonio Rüdiger sind mit von der Partie. Niclas Füllkrug fehlt hingegen.

Der Werder-Profi, der am Mittwoch beim 1:0-Sieg gegen den Oman sein erstes Tor im ersten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft erzielt hatte, fehlte am Samstag beim ersten offiziellen DFB-Training nach der Ankunft in Katar. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)