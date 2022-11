NBA: Comeback nach Daumen-OP - Dennis Schröder feiert Sieg mit Lakers

Schröder peilt Blitz-Comeback an

Der DBB-Kapitän kehrte beim 128:121 gegen die Detroit Pistons am Freitag (Ortszeit) erstmals seit seiner Rückkehr zum Rekordmeister in einem NBA-Spiel auf das Feld zurück, blieb in 16:17 Minuten aber weitgehend unauffällig: Schröder traf nur einen seiner fünf Versuche für zwei Punkte und verzeichnete zudem zwei Assists.