WWE-Enthüllung bei SmackDown überrascht Topstar Roman Reigns unangenehm

Vor War Games: Sami Zayn und Jey Uso zanken sich weiter

Vor der Offenbarung stand Kultstar Zayn einmal mehr im Zentrum der Show: Der „Honorary Uce“ (“a.k.a. Ucey in the Sky with Diamonds“) trat zu Beginn der Sendung McIntyre, Sheamus und Co. gegenüber und hinterlegte die auffällig offensive Ansage, dass er einen Sieg für die Bloodline bei den War Games „garantiere“.