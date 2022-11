Mittag vor WM: "Zeitenwende im internationalen Sport"

Die Kritik an der WM in Katar ist für den Sportwissenschaftler Jürgen Mittag ein Anzeichen der sich verändernde Rahmenbedingungen für Sportverbände.

Die Kritik an der bevorstehenden Fußball-WM in Katar ist für den Sportwissenschaftler Jürgen Mittag (Köln) ein Anzeichen der sich verändernde Rahmenbedingungen für Sportverbände. "Wir erleben einen Zeitenwandel im internationalen Sport", sagte der 52-Jährige in der Podiumsdiskussion "Mehr als 1:0" der Friedrich-Ebert-Stiftung im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund: "Besonders stark im westlichen Bereich treten Medien verstärkt kritisch und auch Fans in Erscheinung."