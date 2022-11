Formel 1: Hülkenberg übernimmt bei Haas - Hintertür für Schumacher? Die Cockpits 2023 im Überblick

Mick Schumacher wird in der kommenden Saison aller Voraussicht nach kein Formel-1-Cockpit belegen. Eine Hintertür bleibt allerdings noch offen.

Mick Schumacher hat vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi wie erwartet sein Cockpit an Nico Hülkenberg verloren .

Damit sind für 2023 eigentlich alle Startplätze in der Formel 1 vergeben, nur bei Williams gibt es noch eine Einschränkung: Die Briten haben ihr zweites Cockpit dem Amerikaner Logan Sargeant versprochen, der muss an diesem Wochenende allerdings noch die nötigen Superlizenz-Punkte in der Formel 2 holen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)