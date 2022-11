Anzeige

WM 2022: Frankreich zittert - Wird Weltfußballer Benzema zum WM-Start fit? Eine Nation zittert um den Weltfußballer

Alexis Menuge

Der amtierende Weltmeister Frankreich kämpft vor dem WM-Auftakt gegen Verletzungspech und Formtief an. Zudem gibt die Gesundheit von Karim Benzema noch Rätsel auf.

Ganz Frankreich zittert: Wird Karim Benzema rechtzeitig fit für den WM-Auftakt des amtierenden Weltmeisters am kommenden Dienstag gegen Australien?

Seit fünf Wochen ist der Stürmer von Real Madrid angeschlagen. Bisher konnte er noch an keiner Trainingseinheit der französischen Nationalmannschaft teilnehmen, weder in Clairefontaine (in der Nähe von Paris) beim dreitägigen Trainingslager, noch in Doha. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der Druck ist umso größer, da der frischgekürte Ballon d´Or-Gewinner an seiner ersten WM seit 2014 teilnehmen soll. Benzema, der am Tag nach dem WM-Finale seinen 35. Geburtstag feiert, laboriert an Schmerzen am linken Oberschenkel. Doch was er genau hat, wird streng geheim gehalten.

Benzema: „Möchten Geschichte schreiben“

Spätestens zum zweiten Spiel gegen Dänemark soll er wieder hergestellt werden. „Wir sind heiß auf diese WM“, teilte er am Rande einer Medien-Runde der Équipe Tricolore vor dem Abflug nach Doha mit.

„Wir haben Spieler dabei, die wie Kingsley Coman oder ich in Russland nicht dabei waren und dazu ein Gerüst aus etlichen Weltmeistern von 2018, die immer noch diese Gier haben und mit einem zweiten WM-Triumph hintereinander unbedingt Geschichte schreiben möchten. So lautet unser Ziel und daran glauben wir“, betonte der Torjäger.

„Karim hinterlässt einen guten Eindruck“, erklärte Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni, der in Katar die Fäden im Mittelfeld ziehen soll und somit den doppelten Verlust von Paul Pogba und N´Golo Kanté vergessen machen muss. „Er kennt seinen Körper bestens, es gibt wirklich gar keinen Grund sich um seinen Fitness-Zustand Sorgen zu machen“, ist sich Tchouaméni sicher.

Weltmeister im Formtief

Mit Kylian Mbappé und Antoine Griezmann soll Benzema das Offensiv-Trio der Franzosen bilden. Nachdem das Trio zu Beginn gut harmonierte, läuft es seit dem überraschenden Viertelfinal-Aus gegen die Schweiz bei der letzten EM nicht mehr so rund. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Besonders in der Nations League war das Spiel der Franzosen nicht zufriedenstellend. Folgerichtig wurden „Les Bleus“ in einer Gruppe mit Österreich, Dänemark und Kroatien am Ende nur Gruppendritter.

„Das Zusammenspiel in der Offensive kann deutlich besser werden“, weiß Frankreichs ehemaliger Nationalspieler Christophe Dugarry. „Da sollten womöglich die Rollen der Einzelnen klarer definiert werden, damit sie sich besser ergänzen. Aber rein vom Potenzial her sehe ich keine Nation auf der Welt, die offensiv besser besetzt sein sollte“, meinte der Ex-Profi.

Giroud soll Benzema im Zweifel ersetzen

In der Hinterhand hat Coach Didier Deschamps noch Olivier Giroud, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram und Randal Kolo Muani. Beim AC Mailand spielte Giroud eine überragende Saison. Er gilt daher als Benzema-Ersatz Nummer eins.

Doch Deschamps geht nach wie vor davon aus, dass Benzema bis Dienstag fit wird. Dabei hofft er, dass „Benz“ sich anschließend immer mehr steigert. Spätestens ab dem Achtelfinale soll Benzema wieder zu gewohnter Hochform auflaufen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)