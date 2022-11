Eisbären verlieren erneut - Mannheim gewinnt Verfolgerduell

Der deutsche Meister Eisbären Berlin steckt in der DEL weiter tief in der Krise.

Der deutsche Meister Eisbären Berlin steckt in der DEL weiter tief in der Krise. Die Berliner unterlagen am Freitagabend in einem Kellerduell daheim den Iserlohn Roosters 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) und liegen nach zwölf Niederlagen aus 19 Spielen weiter auf dem 13. Tabellenplatz (21 Punkte).