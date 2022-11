FC Bayern: Der Winterfahrplan des Rekordmeisters

Die Bundesliga hat sich in die Winterpause verabschiedet, diesmal schon nach dem 15. Spieltag. Doch die Bayern-Profis werden nicht lange frei haben.

Am Sonntag, den 20. November beginnt die Fußball-WM und läutet damit die winterliche Zeit ein. Der FC Bayern stellt mit 17 Katar-Fahrern ein Rekord-Aufgebot.

Doch was machen die Spieler, die sich mit ihren Nationen nicht qualifizieren konnten? Und wie ist der Zeitplan derer, die früh ausscheiden?

Aktuell: Urlaub

Während sich die deutschen Nationalspieler schon in Katar befinden und sich Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Co. anderweitig auf die WM vorbereiten, haben die übrigen Bayern-Spieler Ruhe.

Ab 28. November: Training

Der FC Bayern plant ab dem 28.11 ein zweiwöchiges Trainingsintervall an der Säbener Straße. Dabei sein werden unter anderem Sven Ulreich und Marcel Sabitzer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ab 10. Dezember: Urlaub

3. Januar: Trainingsstart

Ab 6. Januar: Trainingslager Doha

Das Reiseziel könnte nicht passender sein: Nur zwei Wochen nach dem WM-Finale in Katar wird der FC Bayern in ein sechstägiges Trainingslager in die katarische Hauptstadt reisen. Und doch ist das Trainingslager im Wüstenstaat umstritten - auch bei den eigenen Mitgliedern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)