WM 2022: Serbien gewinnt WM-Generalprobe gegen Bahrain

Serbiens Nationalmannschaft hat bei ihrer Generalprobe für die WM in Katar einen letztlich lockeren Sieg eingefahren - der prominent besetzte Angriff sammelte dabei noch einmal Selbstvertrauen.

In Bahrain gewann die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic am Freitag mit 5:1 (1:1). Kapitän Dusan Tadic von Ajax Amsterdam brachte Serbien zweimal in Führung (8./50.), auch Dusan Vlahovic (51.) von Juventus Turin und der frühere Frankfurter Luka Jovic (89.) trafen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)