WM 2022: Lionel Messi und Argentinien - so kurios bereitet sich der Favorit auf die WM vor Ist das die skurrilste WM-Vorbereitung?

Prognose: WM-Favoriten kommen aus Südamerika

Paul Beck

Übernachten im Studentenwohnheim, 900 Kilo Fleisch im Gepäck und eine Sonderbehandlung für den Superstar. Was über die Vorbereitung von Titelfavorit Argentinien jetzt herauskommt, klingt mehr als ungewöhnlich.

Wenn man an die Vorbereitung eines WM-Teilnehmers denkt, kommen einem vermutlich schnell Begrifflichkeiten wie „Luxus“ oder „gesunde Ernährung“ in den Sinn. Anders geht es bei der argentinischen Nationalmannschaft zu. Über die bizarren Details aus dem Lager von Messi & Co.

Schon mit ihrer Unterbringung lassen die Südamerikaner aufhorchen: anders als zum Beispiel das DFB-Team schlägt die Mannschaft um Kapitän Lionel Messi nicht in einem Luxus-Hotel, sondern in einem Studentenwohnheim auf.

Den Argentiniern wird es in dem Quartier, in dem auch die spanische Nationalmannschaft untergebracht ist, natürlich an nichts fehlen. Doch besonders die Begründung für die Wahl des Quartier klingt höchst kurios.

„Unsere Mannschaft hat das beste Rindfleisch verdient“

So habe man die „Quatar University“ ausgewählt, weil man hier genügend Platz habe, um ein „Asado“ zu veranstalten. Das sind die traditionellen Grillfeste Südamerikas, welche die argentinische Mannschaft offenbar auch in Katar abhalten will.

„Wir haben den Campus mehrmals besucht und uns für ihn entschieden, weil er nicht nur über großartige Einrichtungen verfügt, sondern auch Freiluftplätze für Asados bietet. Das ist für die Spieler und die Argentinier im Allgemeinen sehr wichtig, es ist Teil unserer Kultur“, begründete ein Mitarbeiter des argentinischen Fußballverbandes die Auswahl des Quartiers gegenüber Mail Online.

„Wir möchten, dass sie sich während ihres Aufenthalts in Katar wie zu Hause fühlen“, ergänzte der Mitarbeiter. „Man könnte sagen, dass sich andere Mannschaften für luxuriösere Unterkünfte entschieden haben, aber unsere Mannschaft ist die beste der Welt, die auch das beste Rindfleisch verdient hat.“

Schweres Gepäck und Extra-Koch

Ausgestattet dafür ist man bestens: rund 900 Kilogramm Fleisch hat die argentinische Delegation übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Gepäck. Auch ein „Asado-Chef“ begleitet den Titelfavoriten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Damit steht dem ein oder anderen großen BBQ nichts im Wege. Übrigens soll sich die Delegation aus Uruguay mit einer ähnlichen Menge an Fleisch eingedeckt haben.

Extra-Behandlung für Messi

Bei der Wahl der Schlafzimmer hat der Superstar Lionel Messi ein Alleinstellungsmerkmal inne: er schläft als einziger Spieler in einem Einzelzimmer. Alle anderen Akteure sind in Doppelzimmern untergebracht.

Nachdem sein früherer Mitbewohner Sergio Agüero mittlerweile nicht mehr aktiv ist, bekam Messi nun ein Einzelzimmer. Damit der Kapitän ungestört ist, musste nach Angaben der Sport Bild sogar Keeper Emiliano Martinez mit einem Mitglied aus dem Trainerstab zusammenziehen.

Inwiefern die ungewöhnliche Vorbereitung Früchte trägt, wird sich erstmals am kommenden Dienstag zeigen. Dann trifft der Favorit Argentinien in seinem ersten Spiel auf den Underdog aus Saudi-Arabien. Bei einem Sieg wird vermutlich erst einmal der Grill angeworfen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)