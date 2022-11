Formel 1: Schumacher nicht gut genug für die F1? "Ich weiß, dass ich es verdient habe, ..."

Die Formel 1 kann brutal sein. Während George Russell am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Abu Dhabi (Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER) verbal noch einmal seinen Brasilien-Sieg zelebriert, lacht und scherzt, sitzt Mick Schumacher nur ein paar Meter weiter rechts wie angewurzelt auf seinem Stuhl.

Er schaut ins Leere, ist abgetaucht in seine aktuelle, graue Herbstwelt.

Erst einen Abend zuvor hat der Deutsche Gewissheit bekommen über das, was das gesamte Fahrerlager längst wusste: Das Finale in der Wüste wird sein vorerst letztes Rennen in der Formel 1. Sein Rennstall Haas verlängert den Vertrag nicht, ersetzt Schumi Junior durch Nico Hülkenberg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)