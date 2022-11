Eintracht Frankfurt: US-Juwel Paxten Anderson will in der Bundesliga durchstarten

Eintracht Frankfurt hat bereits den ersten Wintertransfer fixiert. Mit Paxten Aaronson kommt ein prominenter Name in die Bundesliga. Bruder Brendan Aaronson startete bereits in England durch.

Bruder Brendan überzeugt bereits in der Premier League

Ein gewaltiger Sprung, den Brendan Aaronson bislang sehr gut meisterte. Der Offensivmann stand in 16 Partien 14mal in der Startelf und war an drei Treffern beteiligt. Sein Marktwert wird inzwischen auf 30 Millionen Euro geschätzt, er könnte bei der WM in Katar weiter nach oben schießen.