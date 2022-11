WM 2022: FC Barcelona nach Mané-Aus mit den meisten WM-Fahrern der Geschichte

Der FC Barcelona stellt mit der Nachnominierung von Verteidiger Alejandro Balde einen Rekord an WM-Abstellungen auf, der dem FC Bayern knapp verwehrt bleibt.

Die Nachnominierung von Abwehrspieler Alejandro Balde hat dem FC Barcelona einen Rekord an WM-Abstellungen beschert. Aufgrund der Verletzung von Sadio Mané hat der FC Bayern München dagegen diesen Rekord knapp verfehlt.

Linksverteidiger Balde vom FC Barcelona wurde von Spaniens Nationaltrainer für den verletzten José Gayà nachnominiert. Damit stellen die Katalanen nun mit 17 Spielern die meisten WM-Fahrer aller Vereine in der WM-Geschichte ( Spanien: Balde ersetzt verletzten Gaya ).

Folgende Spieler des FC Barcelona sind bei der WM-Endrunde am Ball: Marc-André ter Stegen (Deutschland), Ronald Araújo (Uruguay), Andreas Christensen (Dänemark), Jules Koundé (Frankreich), Jordi Alba, Eric Garcia, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati (alle Spanien), Frenkie de Jong, Memphis Depay (beide Niederlande), Robert Lewandowski (Polen), Ousmane Dembélé (Frankreich) und Rapinha (Brasilien).

Wegen Mané: Bayern verpasst WM-Rekord

Dahinter rangieren der FC Bayern München und Manchester City mit jeweils 16 Abstellungen. Die Bayern verpassten den WM-Rekord in letzter Sekunde ( WM 2022: Die Kader aller 32 Nationalmannschaften für die Weltmeisterschaft ).

Denn die Verletzung von Superstar Sadio Mané erwies sich als zu schwerwiegend. Der Senegal gab das WM-Aus des Angreifers drei Tage vor dem Eröffnungsspiel bekannt. So stellen die Bayern anstelle von 17 Akteuren „nur“ noch 16 ab.

Zudem muss sich Mané einer Operation unterziehen und droht somit, länger auszufallen ( Mané-Schock für FC Bayern! Monatelange Pause - PSG-Duell in Gefahr ).

So oder so werden die Trainer Julian Nagelsmann und Xavi angesichts der vielen fehlenden Akteure in München und Barcelona beim Trainingsauftakt gewaltig experimentieren müssen.