Pilotprojekt: DFB plant Leistungszentren im Mädchenfußball

Der DFB will den Mädchenfußball fördern © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Professionalisierung im Frauenfußball weiter vorantreiben und plant dazu die Einrichtung von „Förder- und Leistungszentren weiblich“ (FLZW).

Wie der Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball des DFB am Freitag beschloss, sollen künftig analog zu den Leistungszentren der Junioren auch „Perspektivspielerinnen in einem professionellen Vereinsumfeld auf den Fußball in den höchsten Spielklassen vorbereitet und gefördert werden“. Geplant ist dies zunächst als Pilotprojekt.