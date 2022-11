Manchester United: Cristiano Ronaldo erklärt Skandal-Abgang gegen Tottenham

In seinem 90-minütigen verbalen Rundumschlag bei „Piers Morgan Uncensored“ auf TalkTV machte der portugiesische Superstar aus seinem Herzen keine Mördergrube und ließ seinem Frust freien Lauf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Vor allem sein jetziger Klub Manchester United und Trainer Erik ten Hag bekamen ihr Fett weg. Zugleich gestand der 37-Jährige ein, dass seine Kabinenflucht beim 2:0-Heimsieg gegen Tottenham ein Fehler gewesen sei, trotzdem verteilte er einen Seitenhieb an seinen Coach. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Ronaldo fühlte sich von ten Hag „provoziert“

Ten Hag wollte seinen Offensivstar gegen die Spurs in der Schlussphase aufs Feld schicken, doch Ronaldo verweigerte die Einwechslung und sorgte für einen Eklat, als er vor Spielende beleidigt in die Kabine stapfte, was ihm eine interne Sperre von einem Spiel einbrachte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)