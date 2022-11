Mit Hummels und Reus: So läuft die Asienreise des BVB

Borussia Dortmund wird am kommenden Montag seine Asien-Tour beginnen.

Neben dem ersten Stopp in Singapur besuchen die Schwarz-Gelben Malaysia und Vietnam. Der Rückflug ist für den 1. Dezember geplant.

Insgesamt drei Testspiele hat der BVB vor sich: Zunächst geht es gegen die Lion City Sailors (24.11. um 13:30 Uhr MEZ in Singapur), dann gegen die Johor Southern Tigers (28.11. um 12 Uhr MEZ in Malaysia) und schließlich gegen die Nationalmannschaft Vietnams (30.11. um 13 MEZ in Vietnam).