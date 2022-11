Valorant: So steigt man von Gold zu Platin auf

In die höheren Ränge im gewerteten Modus von Valorant aufzusteigen, kann ein anstrengender Krampf sein. Der Weg raus aus Gold ist lang. Deshalb zeigen wir euch, wie ihr in Platin aufsteigt.

Wenn man es in Valorant in den Gold-Rang geschafft hat, hat man schon Skills und Ausdauer bewiesen. Insgesamt ca. 52% aller Spieler des Ranked-Modus in Valorant sind mindestens im Gold-Rang, was zwar gut, aber overall auch nur Durchschnitt ist. Es geht also noch besser.