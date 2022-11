FC Bayern: So sieht der Vertrags-Fahrplan mit Lucas Hernández aus

Der FC Bayern will mit Abwehr-Star Lucas Hernández verlängern – am liebsten schon nach der WM.

Hernández fühlt sich „sehr wohl“ in München

Hernández selbst fühlt sich nach Angaben von Hau „sehr wohl“ in München - und genießt das volle Vertrauen von Chefcoach Julian Nagelsmann. „So einen Spieler will jeder Trainer in seinem Team haben. So einen Spieler will auch jeder Mitspieler in seinem Team haben.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)