Mögliche Abgänge: "Heft des Handelns" nicht in der Hand

Das sagte Sportdirektor Roland Virkus am Freitag im Gespräch mit dem TV-Sender Sky . (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Verträge des Trios laufen im kommenden Sommer aus, Torwart Sommer (Schweiz) und Angreifer Thuram (Frankreich) können sich bei der Winter-WM in Katar interessierten Klubs präsentieren.

„Es kann sein, dass es im Winter Veränderungen gibt, es kann aber auch genau so sein, dass es keine gibt“, sagte Virkus, „natürlich sind wir mit den Spielern in Gesprächen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob diese Spieler nach dem Winter oder in der kommenden Saison noch hier spielen werden.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)