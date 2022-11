Formel 1: Wolff erneuert Interesse an Schumacher

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat das Interesse seines Formel-1-Rennstalls an Mick Schumacher in der Rolle des Ersatzfahrers erneuert.

„Die Familie Schumacher hängt mit Mercedes eng zusammen. Er ist Deutscher, er passt unheimlich gut zum Stern. Er hat einen Platz in der Formel 1 verdient. Jetzt müssen wir schauen, was wir machen können“, sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr im LIVETICKER) am Sky-Mikrofon.